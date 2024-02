Bakıda keçiriləcək turnirin oyunlarının məkanı və başlama saatı açıqlandı

FIFA tərəfindən ilk dəfə mart ayında Bakıda təşkil olunacaq “FIFA series – Edition 2024” layihəsi çərçivəsində keçiriləcək oyunların məkanı və başlama saatı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Oyunların təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

Bolqarıstan – Tanzaniya

Dalğa Arena. Saat 17:00

Azərbaycan – Monqolustan

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu. Saat 20:00

25 mart

Tanzaniya – Monqolustan

Dalğa Arena. Saat 17:00

Azərbaycan – Bolqarıstan

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu. Saat 20:00

