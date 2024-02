Elçin Süleymanova yüksək vəzifə verildi

Bakı Mühəndislik Universitetinin elmi işlər üzrə sabiq prorektoru Elçin Süleymanova yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın İdarə Heyətinin sədrinin müavini təyin edilib.

Bu barədə nazir Sahil Babayev müvafiq əmr imzalayıb

Qeyd edək ki, Elçin Süleymanov ötən ilin dekabr ayında elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin müvafiq əmri ilə vəzifəsindən azad edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.