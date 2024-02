Ramazan ayının ilk günü martın 11-nə təsadüf edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təqvimində qeyd edilib.

Qədr gecələri 28, 30 mart, 1 və 5 aprelə təsadüf edəcək.

Ramazan bayramı aprelin 10-11-də olacaq.

