Kamil Zeynallının vəkili DANIŞDI

Azərbaycanlı tanınmış fitnes məşqçisi Kamil Zeynallı Ermənistanın sorğusu əsasında saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-nın Moskva müxbirinə açıqlamasında Kamil Zeynallının vəkili Ələkbər Qarayev bildirib.



Onun sözlərinə görə, Kamil Zeynallı Domodedovo polis bölməsinə aparılıb.



Vəkil Kamil Zeynallının Ermənistan cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunduğunu desə də, onun konkret hansı maddələr üzrə ittiham olunduğunu açıqlamayıb.



Ələkbər Qarayev hazırda iş üzrə çalışdığını qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.