İşləmək üçün Bakıya gələn afrikalı qadın öz ölkəsinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin “Facebook” hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, iş vədi verilərək ölkəmizə gətirilən Nigeriya vətəndaşı olan qadın dünən Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən öz ölkəsinə yola salınıb.

Qeyd edək ki, qadın yanvar ayında dayə işləmək məqsədi ilə Bakıya dəvət edilib, daha sonra ona iş verməkdən imtina edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.