İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin (İTSDA) İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə yeni rəhbər təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Leyla Lətifova gətirilib.



Onun bu ilin fevral ayından İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri kimi işə başladığı bildirilir.

Qeyd edək ki, L.Lətifova 5 ildir ki, həmin qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində fəaliyyət göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.