Şəbnəm Tovuzlu hakim qarşısına çıxarılır

Nəsimi Rayon Məhkəməsində müğənni Şəbnəm İlyas qızı Tapdıqova ilə Şəbnəm Tovuzlu (Əsədova Şəbnəm Ələddin qızı) arasında keçiriləcək məhkəmə iclasının vaxtı məlum olub.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, məhkəmə prosesi fevral ayının 27-də hakim Nail Abbasovun sədrliyi ilə keçiriləcək.

Məhkəmədə iddiaçı qismində Şəbnəm Tapdıq, cavabdeh qismində isə Şəbnəm Tovuzlu tanınıb. Ş.Tapdıq məhkəməyə müraciət etməsini adla deyil, qarşı tərəfin ona atdığı şər və böhtanla əlaqələndirib.

Qeyd edək ki, məhkəmə prosesi ötən ilin dekabrından başlasa da, Şəbnəm Tovuzlunun prosesə gəlməməsi səbəbindən baxış iclası təyin edilmirdi. 15.02.2024-cü il tarixdə isə hazırlıq iclası keçirilib və baxış iclası təyin edilib.

