Bakıda 26 yaşlı qız intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Xətai rayonu, S. Ə. Şirvani küçəsindəki hündürmərtəbəli binada baş verib. Həmin ünvanda yaşayan, 1998-ci il təvəllüdlü Səfərova Vəfa Zülfəli qızı özünü binanın 16-cı mərtəbəsindən ataraq öldürüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az

