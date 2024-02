Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilən Fikrət Məmmədov Milli Məclisdə andiçmədən sonra Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyinat məsələsi təsdiq edildikdən sonra F.Məmmədov çıxış edib.



O, bu vəzifəyə namizədliyinin irəli sürdüyünə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. F.Məmmədov vəzifəsini layiqincə yerinə yetirəcəyinə and içib.

