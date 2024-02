Ağdamda atası tərəfindən öldürülən qızla bağlı yeni təfərrüatlar - VİDEO

Dörd il əvvəl öldüyü deyilən qızla bağlı axtarışlara başlanıb.

Metbuat.az "Xəzər xəbər"-ə istinadən xəbər verir ki, 2020-ci ilin mart ayında yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmadığı deyilən və həmin vaxtdan itkin kimi axtarılan qızın atası onu qətlə yetirdiyini və həyətində basdırdığını bildirib.

Axtarış Ağdam rayonunda aparılır. Meyidi axtarılan şəxsin qəsəbə sakini Nəcəfova Nərgiz Şikar qızı olduğu bildirilir.

Araşdırılan faktla bağlı yeni təfərrüatlar üzə çıxıb.

Daha ətraflı video-materialda:

