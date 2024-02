Kanal S- də yayımlanan "Xeyirli axşamlar" verilişində gözlənilməz hal yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən bildirir ki, canlı efir zamanı aparıcı Anar Vaqifoğlunun qəfildən halı pişləşib.



Təzyiqi qalxdığı deyilən aparıcıya ilk yardımın da faydası olmayıb.

O, efirdən birbaşa xəstəxanaya aparılaraq reanimasiyaya yerləşdirilib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

