Azərbaycanı Avropa Liqasında təmsil edən “Qarabağ” klubu tarixində ilk dəfə Avroliqanın 1/8 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun yetirmələri buna Portuqaliya təmsilçisi “Braqa”nı ümumilikdə 6:5 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub.

Matçdan sonra baş məşqçi Qurban Qurbanovun paltardəyişmə otağındakı çıxışı maraqla qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.