Göygöldə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunda qeydə alınıb.



Hətəkətdə olan "Mersedec Vito" markalı mirkoavtobusla "QAZ " markalı yük maşını toqquşub.

Qəza nəticəsində 1981-ci il təvəllüdlü Duman Abdulayev hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.