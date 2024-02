Qazax rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Ağköynək kəndi ərazisində qeydə alınıb. Orucov Zaur Sabir oğlu idarə etdiyi "VAZ 21074" markalı avtomobillə yolu keçən piyadalar - Şıxlinski Elmira Arif qızını və Məmmədova Rəqsanə Elmar qızını vurub. Nəticədə E. Şıxlinski aldığı xəsarətlərdən ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



