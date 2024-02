Tanınmış meyxanaçı Rüfət Nasosnu ATV telekanalında yayımlanan "Rəngarəng Səhər" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, övladı olmayan meyxanaçı ona verilən suallar qarşısında təsirli cavablar verib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Zaur Əliyev / Metbuat.az



