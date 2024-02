​Faciədən zəfərə: Tarixin ədaləti

Bu gün soyuq qış gününün sakit sükutunda, Azərbaycan bəşəriyyətin bünövrəsini sarsıdan bir faciəni xatırlayır. 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan ordusunun qəsdən və qəflətən hücumu,ağlasığmaz vəhşiliyi, etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Xocalı şəhərinin dinc əhalisindən 613 nəfər öldürülmüş, 487 nəfər sağlamlıq imkanlarını itirmiş, 1275 nəfər dinc sakin — qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, təhqir və həqarətlərinə məruz qalmışlar. 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca idi. 8 ailə bütövlükdə məhv edilərək, 24 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. Onların fəryadlarının əks-sədası hələ də Xocalı şahidlərinin qulaqlarından getmir.



Tarixin səhifələrinə qara ləkə kimi düşmüş Xocalı Soyqırımı ölçüyəgəlməz insan qəddarlığının ən acı nümunəsi kimi dayanır. 30 ilə yaxın həmin torpaqlar erməni işğal altında qaldı. Lakin 2023-cü ilin sentyabrında Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu sarsılmaz qətiyyət və cəsarətlə dövlət suverenliyini bərpa etdi, separatçıları qovdu və regionda sülhü bərpa etdi. Düşmən öz arzusuna çata bilmədi. Bizi bu torpaqlardan silməyi bacarmadı. Bu gün şanlı Azərbaycan Bayrağı Xocalıda qürurla dalğalanır. 44 günlük Vətən Müharibəsində və lokal xarakterli antiterror tədbirlərində Xocalı qurbanlarının qisası alındı.

Xocalı Soyqırımı qurbanlarının ruhu nəhayət ki, gec də olsa ədalətin bərqərar olduğunu bilərək rahatlaşa bilər. Lakin onların hayqırtıları zamanın dəhlizlərində əks-səda verir, ədalətə çağırır, dünyanı onların əzablarını xatırlamağa və belə bir faciənin bir daha təkrarlanmamasını təmin etməyə səsləyir.

Bu gün Xocalı Soyqırımının il dönümündə itirilən həyatları, dağılan ailələri və erməni vəhşiliyinin qurbanlarını yad edərkən, təkcə Xocalıda deyil, ədalətsizliyin hökm sürdüyü dünyanın hər yerində günahsız insanların qətlə yetirilməsini pisləməliyik.

Gənclərlə iş sahəsində çalışdığımız üçün onlara səslənirəm: Əziz gənclər, gəlin ədalət çağırışına hamılıqla qoşulaq, həmrəy olaq və Xocalı Soyqırımı qurbanlarının səsinin hər yerdə eşidilməsini təmin edək. Çünki Xocalıya tam şəkildə hüquqi qiymət verilməsi təkcə Soyqırımı qurbanlarının ruhunu şad etməyəcək, yalnız haqq-ədalətin bərqərar olmasını təmin etməyəcək, həm də sülhün, ədalətin və insanlığın hökm sürdüyü yeni bir dünya düzəninin müjdəçisi olacaq.

Şahin Rəhmanlı,

“İRƏLİ” İctimai Birliyinin sədri



