Aİ-nin sərhəddə olan missiyasının hərəkətləri, müxtəlif Qərb diplomatlarının sərhədə gətirilməsi, sərhəddə heç bir gərginliyin olmaması halında bu, məsələnin daim gündəmdə saxlanılması, gərginlik kimi təqdim edilməsinə xidmət edirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov deyib.

"Həmin missiyanın nəzarət zonasından Azərbaycan sərhədinin pozulması, sonra heç bir əsas olmasan snayper atəşi ilə hərbçimizin yaralanması buna misaldır".

