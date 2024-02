Xalqımıza qarşı törədilmiş faciələri unutmamalıyıq - Deputat

"Xocalı soyqırımını unutmadıq və unutmayacağıq. Bu il Xocalı faciəsinin törədilməsinin 32 -ci ili tamam oldu. Xocalı faciəsi, son 200 ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımların ən ağır faciəsi idi. Ermənilər bir gecə ərzində 613 nəfəri vəhşicəsinə qətlə yetirib. Soyqırıma məruz qalmış azərbaycanlılar arasında qadınlar, qocalar və uşaqlar da olub. O cümlədən 1275 sakin girov götürülüb, 150 nəfərin taleyi bu gün də naməlum olaraq qalmaqdadır. Ermənilər azərbaycanlılara qarşı olan nifrətini qətlə yetirilmiş meyitlərə işgəncələr verməklə nümayiş etdirib. Bəşər tarixində soyqırımlar çox olub. Amma ölüləri təhqir etmək və işgəncələrə məruz saxlamaq kimi bir alçaqlıq ancaq ermənilər tərəfindən edilib".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında deputat Azər Badamov deyib. Deputat bildirib ki, ermənilər tarixən azərbaycanlılara qarşı düşmənçiliyi öz içində gəzdiriblər.

"Hətta sovetlər dövründə, birgə yaşadığımız vaxtda biz erməniləri özümüzə qardaş hesab etdiyimiz zaman, onlar İrəvanın mərkəzində ucaldılmış saxta soyqırım abidəsinə uşaqları aparıb qulağından tutataq, onların düşməninin türk olduğunu deyirdi. Biz isə dostluqdan, qardaşlıqdan danışırdıq. Ermənilər öz çirkin niyyətlərini üzə çıxartmaq üçün sadəcə fürsət axtarırdılar. Belə bir fürsəti də 80-cı illərin sonunda 90-cı illərin əvvəlində əldə etdilər. Hətta 366-cı motoatıcı alayın dəstəyi ilə Qarabağada soyqırımlar törətməyə başladılar. Ən böyük faciə isə Xocalıda törədilən soyqırımdır. Bütün dünya ermənilərin vəhşiliyini bilməlidir. Biz çalışmalıyıq ki, erməninin əsil xislətini dünyaya çatdıraq. Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası dünyanın müxtəlif ölkələrində bu faciəni tanıtmağımıza imkan verib.

Belə ki, ABŞ-ın 30 ştatında və dünyanın bir çox ölkələrinin parlamentlərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənədlər qəbul olunub. Amma bu kampaniya davam etdirilməli və bütün dünyaya Xocalı soyqırımının baiskarlarını tanıtmalıyıq. Çünki Xocalı soyqırımı, müasir dünyada baş vermiş hərbi cinayətdir. Bu cinayət hadisəsi video və foto faktlarla qeydə alınıb. Əlimizdəki faktlar ermənilərin vəhşi və cinayətkar obrazını dünyada tanıtmağımız üçün əsil vasitələrdir. O faktlara baxan heç kim faciəyə öz münasibətini bildirmədən, üzərindən sakitcə ötüb keçə bilməz".

Azər Badamov qeyd edib ki, 3 il 6 ay əvvəl Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altılnda Müzəffər Ordumuz yeni bir tarix yazdı:

"Bu gün Azərbaycan dövləti qalibdir. Bu yeni tarix erməni faşizmini məhv edilərək torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə, şanlı səhifəmiz oldu. 19-20 sentyabr 2023-cü ildə keçirilən lokal xaraterli antiterror tədbirlərimizlə, Qarabağda yuva salmış erməni separatizminin kökünü kəsməklə xalqımız ərazilərimizi erməni faşistlərdən təmizləmiş oldu. 15 oktyabrda, Prezident İlham Əliyev Xocalıda dövlət bayrağımızı dalğalandırmaqla Xocalı soyqırımı şəhidlərinin qanının yerdə qalmadığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu gün Azərbaycanın bütün ərazilərində suverənlik təmin edilib.

Biz çalışmalıyıq ki, Xocalı soyqırımın səbəbkarlarını beynəlxalq məhkəmələr qarşısına çıxaraq. Çalışmalıyıq ki, onlar törətdikləri əməllərinə görə layiqli cəzalarını alsınlar. Bunun üçün kifayət qədər materiallarımız var və bu faktlara əsasən beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edilərək cinayətkarların öz cəzalarını alacağına inanıram. Bu gün Xocalı işğaldan azad olunub və separatçılardan təmizlənməsinə baxmayaraq, xalqımız Xocalı faciəsini böyük ürək ağrısı ilə qeyd edir. Biz xalqımıza qarşı törədilmiş faciələri heç vaxt unutmamalıyıq. Azərbaycan dövləti durduqca, xalqımız qələbə günlərimizlə yanaşı soyqırım tarixlərini də qeyd edəcək. Bu bizim tariximizdir və tarixin unudulması yeni faciələrin baş verməsinə yol açacaq. Ona görə də düşmənlərin bizə qarşı törətdiyi cinayətləri tariximizdə yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin borcudur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

