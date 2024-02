Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüş yeri məlum olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, nazirlər Almaniyanın Berlin şəhərində görüşəcək.

Görüş fevralın 28-29-da baş tutacaq.

