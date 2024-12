Baş nazir yeni o. yerləri barədə qərar İMZALADI

Kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması qaydası təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, işəgötürənlər kvotadan əlavə yaratdıqları iş yerləri üzrə əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi məqsədilə yeni iş yeri yaratmalı və həmin iş yeri ilə bağlı məlumatları vakansiya bankına təqdim etməlidirlər.

Hər bir işəgötürən üzrə kvotadan əlavə iş yerlərinin sayı işəgötürən üçün müəyyən edilmiş kvota miqdarınadək, lakin 15 (on beş) iş yerindən çox olmamalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.