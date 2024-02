Avropa Parlamenti Ukraynaya 50 milyard avro həcmində yeni yardım paketinin ayrılması barədə səsvermə keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Parlamenti lehinə səs verib. Bildirilib ki, yardım paketinin lehinə 536, əleyhinə isə 40 deputat səs verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.