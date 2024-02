“İnci Taneleri” serialının “pavyon” səhnələri Ramazan ayı ərzində müvəqqəti dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı türk jurnalist Birsen Altuntaş məlumat yayıb.

O, bildirib ki, baş rollarda Yılmaz Ərdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç və Yasemin Baştanın yer aldığı “İnci Taneleri” serialı Ramazan ayı üçün “pavyon” səhnələrini və “Dilbər rəqsini” yayımlamamağa qərar verib.

