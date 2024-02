“Xocalı cəlladı” Vitali Balasanyanın Əsgəranda özünə tikdirdiyi villanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağdakı separatçı rejimdə “vəzifədə” olmuş Balasanyanın villasının görüntüləri İTV-nin hazırladığı süjetdə yer alıb.

