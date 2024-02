ABŞ-dan olan senatorlar Ukraynadakı münaqişədə Rusiya prezidentinin qalib gələcəyini düşünürlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Viskonsin ştatından olan respublikaçı senator Ron Conson “Network X” ə bildirib. O həmkarlarını reallıqla üzləşməyə çağırıb.

“Biz reallığı qəbul etməliyik. Putin bu münaqişədə uduzmayacaq. Rusiyanın hərbi maşını dayanmadan böyüyür”, - deyə siyasətçi yazıb.

Ron Cons hesab edir ki, ABŞ Zelenski rejiminə pul paylamaqla özünü zəiflətməyi dayandırmalıdır .

“Bu, büdcə kəsirlərinə, qalıq yanacaqlara qarşı müharibəyə gətirib çıxara bilər”.

ABŞ-də bir çox tanınmış siyasətçilər də eyni fikirdədir. Belə ki, Nümayəndələr Palatasının spikeri Mayk Conson deyib ki, Kiyev rejimini dəstəkləmək vəzifələr siyahısında birinci yerdə olmamalıdır. Palata ölkə daxili problemləri də düşünməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.