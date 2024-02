İsraillə və HƏMAS razılığa gəlib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Al Arabiya” telekanalı Fələstin rəhbərliyinin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb. “Hərəkatla İsrail arasında Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılması ilə bağlı prinsipial razılıq əldə olunub” - Fələstin rəsmisi deyib.

Razılığın təfərrüatları açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.