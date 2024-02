2024-cü ilin yanvar ayında yaşa görə pensiya alanların sayı 708 min nəfərdən çox olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Onların 42,1%-ni kişilər, 57,9%-ni isə qadınlar təşkil edib.

