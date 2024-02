2023-cü il ərzində Azərbaycanda ölkədaxili elektron ticarət əməliyyatlarının həcmi 39 mlrd. 171 mln. manat, ölkəxarici elektron ticarət əməliyyatlarının həcmi isə 1 mlrd. 946 mln. manat olub.

Metbuat.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, əvvəlki illə müqayisədə ölkədaxili elektron ticarət əməliyyatlarının həcmi 2.1 dəfə və ya 20 mlrd. 655 mln. manat, ölkəxarici elektron ticarət əməliyyatlarının həcmi isə 16.7% və ya 278 mln. manat artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.