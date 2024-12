Əsədin qəddar komandanı ələ keçirildi

Suriyanın Sednaya həbsxanasında məhbusların mühakimə olunduğu məhkəmələrə rəhbərlik edən general-mayor Məhəmməd Kanco Həsən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yeni administrasiyanın silahlı qüvvələri tərəfindən həbs edilib. Bildirilir ki, Sednaya həbsxanasının işgəncələri ilə tanınan komandiri Muhammed Kanco Həsən Tartusda keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılıb. Qeyd edək ki, Suriya Pozuntuların Sənədləşdirilməsi Mərkəzi tərəfindən dərc edilən hesabatda Kanco Həsənin adı məhbuslarla qeyri-insani rəftar edən tanınmış hakimlərdən biri kimi göstərilib. Kanco Hasan məhbuslara verilən bütün ölüm hökmlərinə, eləcə də həbsdə olan insanlara ədalətsiz olaraq verilən minlərlə ölüm hökmlərinə görə məsuliyyət daşıyır.

Bundan əvvəl də, Bəşər Əsəd rejiminin komandirləri ələ keçmişdi.

