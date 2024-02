Aparıcı Aytən Səfərova imicində dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qara saçlarını daha açıq rənglə əvəzləyib. TV ulduzu bu barədə instaqramda məlumat verib.

O, yeni saçlarını paylaşaraq “Yeni saç rəngi necə olub”, - deyə, sual ünvanlayıb.

