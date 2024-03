Banqladeşin paytaxtı Dəkkədə güclü yanğın olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, restoranda çıxan yanğın nəticəsində 43 nəfər həlak olub.

Yanğının səbəbi açıqlanmayıb.

