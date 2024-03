2024-cü il martın 1-nə Azərbaycanda pul bazası ötən aya nisbətən 0.7% və ya 139.3 milyon manat azalaraq 20 milyard 131.8 milyon manata enib.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 3.6% və ya 743.2 milyon manat azalıb, son 1 ildə isə 16.7% və ya 2 milyard 883 milyon manat artıb.

