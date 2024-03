Fransa Aerokosmik Qüvvələrinin təyyarələri Latviya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın “Su-30” qırıcılarını, həmçinin Litva sərhədi yaxınlığında “İl-20” və “An-72” hərbi təyyarələrini müşayiət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı “X” sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

“İki ədəd “Mirage 2000-5” qırıcısından istifadə edərək Rusiya təyyarələri tutulub. Məqsəd NATO-nun hava məkanını qorumaqdır”, - məlumatda qeyd edilib.

Hadisə fevralın 29-da baş verib.

