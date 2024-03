Albaniya “Bayraktar” aldı

Türkiyənin “Bayraktar” pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) partiyası Albaniyaya gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Niko Peleşi bildirib.

“Effektivliyi və qabaqcıl texnologiyası ilə tanınan “Bayraktar” PUA-ları artıq Albaniyadadır! İki gündür montaj işləri və paralel olaraq onların istismarı, nəzarəti üçün dəstəkləyici infrastrukturun quraşdırılması işləri aparılır. Bu, silahlı qüvvələrimizdə modernləşmə və innovasiyalara sadiqliyin rəmzidir”, - N.Peleşi feysbuk səhifəsində yazıb.

