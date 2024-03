Sosial şəbəkələrdə yayılan video müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bulvarda bir neçə modelin açıq-saçıq geyimdə gəzməsi diqqət çəkib.

Video qısa zamanda sosial şəbəkəkərdə sürətlə yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.