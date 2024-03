“Səbail” səfərdə “Qəbələ”yə qalib gəldi - Premyer Liqa

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXV turun növbəti oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında “Qəbələ” doğma meydanda “Səbail”i qəbul edib.

Qəbələ stadionunda oynanılan görüş "dənizçilər"in 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Meydan sahiblərinin heyətində 13-cü dəqiqədə Urfan Abbasov, 26-cı dəqiqədə Osama Xalayla fərqləniblər. Qonaqlarda isə qolları 58-ci dəqiqədə Yusif Nəbiyev, 65-ci dəqiqədə Rüfət Abdullazadə, 90+1-ci dəqiqədə Nir Bardea vurublar.

Bu nəticədən sonra xallarının sayını 37-yə çatdıran "Səbail" hələlik ikinci pillədə qərarlaşıb. Bölgə təmsilçisi isə 15 xalla sonuncudur.

Qeyd edək ki, günün ikinci oyununda "Neftçi" "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Turun ilk üç matçında "Kəpəz" "Sumqayıt"a (3:1), "Sabah" "Araz-Naxçıvan"a (2:0) qalib gəlib. "Zirə" - "Turan Tovuz" görüşü isə heç-heçə ilə nəticələnib - 1:1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.