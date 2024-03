Qan təzyiqinə və yaddaşa xeyirdir - Qozun faydaları

Qoz ən yaxşı zülal mənbələrindəndir. O lif, B vitamini, maqnezium, və E vitamini kimi antioksidantlarla zəngindir. Ümumiyyətlə qoz-fındıqda yüksək miqdarda bitki sterolları və omeqa 3 turşuları var. Gün ərzində 4-5 ədəd təzə qoz yemək insanı bir çox xəstəliklərdən, o cümlədən onkoloji proseslərdən qoruya bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən qozun faydalarını tədqim edir:

- Beyin sağlamlığını qoruyur, yaddaşı gücləndirir.

- Omeqa-3 yağ turşuları və antioksidantlarla zəngindir.

- Ürək sağlamlığını qorumağa kömək edir.

- Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir.

- Xərçəng riskini azaldır.

- Depressiyaya qarşı təsirlidir.

- Yuxunu nizamlamağa kömək edir.

- Orqanizmdə iltihabı azaldır.

- Diabet riskini azaldır.

- Qan təzyiqini aşağı salır.

- Dərinin sağlamlığını qoruyur.

Həmçinin Qozda olan omeqa-3 yağ turşuları və yüksək antioksidantlar beynin daha funksional fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Sağlam yağ turşuları, antioksidantlar, polifenollar və E vitamini beyindəki iltihabı və oksidləşdirici zədələnməni azaldır və qarşısını alır, bu da yaddaş problemlərinin aradan qaldırılmasında və Alzheimer xəstəliyi riskinin azaldılmasında xüsusilə təsirlidir. Qozda olan E və F vitaminləri dərini zərərli sərbəst radikallardan qorumağa kömək edir və həmçinin qırışlarla birlikdə dərinin qurumasının qarşısını alır.



Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

