2023-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 689 manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu, 2022-ci illə müqayisədə 12,7 % çoxdur.

