Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə Pendik Kurtköy-TEM şosesində olub.

Avtomobilin piyadaları vurması nəticəsində 5 nəfər ölüb. Ölənlərdən dördü bir ailə üzvləridir.



Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

