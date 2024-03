Putindən neftin qiyməti ilə bağlı vacib açıqlama

“Rusiya və onun OPEC+ tərəfdaşları neftin qiymətini qaldırmayacaq. Məqsəd sabitliyi təmin etməkdir və indiyədək buna nail olunub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin aqrar-sənaye kompleksinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib.

Möhtəşəmlərə gəlincə, bilirsiniz ki, bu, bütün sənaye sahələrində eynidir. Enerji sektorunda götürün - hər şey birdir, eynidir. Buna görə də enerji bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bir vaxtlar OPEK yaradılıb”, - Rusiya lideri qeyd edib.

O xatırladıb ki, Rusiya alyansın özünün bir hissəsi deyil, genişləndirilmiş OPEC+ formatında iştirak edir.

“Bu, bizə bazarda qiymətləri tənzimləməyə imkan verir. Biz qiymətləri sonsuzadək artırmağa hazırlaşmırıq, çünki bu, istehsalçılara və istehlakçılara pis təsir edir. Amma biz sabitliyə nail olmaq istəyirik. İndiyə qədər buna nail olmuşuq”.

