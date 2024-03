Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı (MİT) PKK terror təşkilatının "rəhbər" şəxslərindən olan Hüsnü Kümeki zərərsizləşdirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə MİT məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, o, təşkilatın Süleymaniyyə və Kelar bölgələri üzrə məsul şəxsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.