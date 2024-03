​Kapital Bank ABA tərəfindən 6 nominasiyada mükafatlandırıldı

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə ənənəvi “Bankçılıq Mükafatları – 2023”ün qalibləri müəyyən olunub və Kapital Bank 6 nominasiyada təltif olunub.



Kapital Bank 2023-cü il üzrə “Korporativ sosial məsuliyyət”, “Təhsil dəstəkçisi”, “Kiçik və Orta Biznesin maliyyə əlçatanlığının artırılması ilə əlaqədar tədbirlər keçirmiş ABA üzvü”, “Rəqəmsal ödənişlərdə təhlükəsizliyə dair maarifləndirmə layihələri”, “Dayanıqlı bankçılıq üzrə layihələr”, “Özünüməşğulluq Proqramında iştirak”nominasiyaları üzrə mükafata layiq görülüb.

