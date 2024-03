Samirə Yusifqızı canlı efirdə veriliş iştirakçılarından biri ilə mübahisə edib.

Metbuat.az bildirir ki, gərginlik ARB kanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramında baş verib. Belə ki, proqrama ekspert kimi qatılan Samirə Yusifqızı ilə Həqiqət adlı iştirakçı arasında yaşanıb.

İştirakçı müğənninin onun şəxsi həyatı barədə rəy bildirməsinə əsəbiləşərək buna etiraz edib. Bundan sonra aparıcı Elgiz Əkbər onları sakitləşdirməyə çalışıb.

Ətraflı videoda:

