Danimarkanın baş naziri İlham Əliyevi təbrik etdi

Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik məktubunda deyilir:

“Yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizə və xalqınıza təbriklərimi, ən xoş arzularımı çatdırıram.

Qarşıdakı illərdə Sizinlə və hökumətinizlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm.

Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Yeni səlahiyyət müddətinizdə Zati-alinizə daha böyük uğurlar diləyirəm”.

