Bu ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % artaraq 605,9 min manat olub.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, son 1 ildə icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 41,3 % artaraq 4,9 milyon manat təşkil edib.

