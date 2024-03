Fidan Sallivanla Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə etdi

Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində əldə ediləcək irəliləyiş Qafqazın çiçəklənməsi üçün həlledici olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidanın Vaşinqtonda ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sallivanla görüşündə bildirilib.

Görüşdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə normallaşması barədə müzakirələr aparılıb.

Tərəflər, həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Qəzzada atəşkəslə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Qəzzada ən qısa zamanda atəşkəsin elan edilməsi və bölgəyə çatan humanitar yardımların artırılmasının vacibliyi qeyd edilib.

Bununla yanaşı, Türkiyənin Suriyadakı terror təşkilatlarına qarşı mübarizədə qətiyyəti vurğulanıb. ABŞ-nin bu məsələdə müttəfiqlik ruhuna uyğun hərəkət etməli bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.