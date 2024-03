Texnologiya və qadınlar: Hansı perspektivlər mövcuddur? - MÜSAHİBƏ

Uzun illərdir İnformasiya Texnologiyaları (İT) sahəsi ilə bağlı yaranmış belə bir stereotip mövcuddur ki, bu sahə daha çox kişilərin çalışması üçün münasibdir. Təkcə şirkətlərdə deyil, ali təhsil müəssisələrində də bu sahə üzrə təhsil alan tələbələrin əksəriyyətini oğlanlar təşkil edir. Lakin son zamanlarda artıq qadınlar da İT sahəsinə həvəs göstərməyə, yaranmış stereotipləri qıraraq bu sahədə müxtəlif vəzifələrdə yer almağa başlayıblar.

Metbuat.az bununla bağlı müxtəlif İT xidmətləri təklif edən “Sayt.az” şirkətinin əməkdaşları ilə müzakirə aparıb. Şirkətin Layihə meneceri Rasim Abdurahman bildirib ki, İT sahəsində xanımların mövcudluğu və onların yaratdığı fərqliliklər çox vacibdir:

"İş prosesində qadın əməkdaşların olması, müxtəlif üstünlüklərə səbəb olur. Ən əsası, qadınların təşkilatçılıq və kommunikasiya bacarıqları çox yaxşıdır və bu bir üstünlükdür. Bu, komanda əməkdaşları ilə daha sıx əlaqələrin qurulmasına və problemlərin birlikdə həll edilməsinə kömək edir. Həmçinin, qadınların fərqli perspektivləri və yaradıcı düşüncələri IT sahəsinə yeniliklər gətirə bilər".

Rasim Abdurahman qeyd edib ki, texnologiya sahəsində qadınların bu sahəni seçməsi üçün bir çox motivasiya mənbəyi mövcuddur:

"Evdən işləmə, remote və ya freelance iş imkanları, ailə və iş arasında daha yaxşı bir balans yaratmaq istəyən qadınlar üçün çox cazibəlidir. Həmçinin, İT sahəsi, inkişaf etməyə və yeniliklərə rəhbərlik etməyə imkan verir. Qadınlar, kreativ fikirlərini həyata keçirə biləcəkləri və texnologiya vasitəsilə insanların həyatlarına təsir edə biləcəkləri üçün bu sahədə müsbət bir fərqi olacaqlarını hiss edirlər.

Kariyer perspektivləri - İT sahəsi, sürətli inkişaf edən və müəyyən bacarıqları əldə etmək üçün geniş imkanlar təklif edən bir sahədir. Qadınlar, bu sahədə öyrənərək və inkişaf edərək öz kariyerlərində yüksək səviyyələrə çatmaq üçün motivasiya qazana bilərlər.

Cəmiyyətin dəstəyi - İT sahəsində artan qadın sayı, qadınların bu sahədə daha rahat hiss etmələrinə kömək edir. Bir-birinə dəstək olmaq və məsləhət almaq üçün qadınlar arasında bir şəbəkə yaradır. Bu faktorlar, qadınları İT sahəsini seçməyə, işə girməyə və bu sahədə uğur qazanmağa sürətləndirir".

Şirkətin SMM Meneceri Səidə Çinani də mövzu ilə bağlı saytımıza danışıb. Onun sözlərinə görə, tenxologiya sahəsinin qadınlar üçün həm çətinlikləri, həm də müsbət yönləri mövcuddur:

İT sahəsi gənclər arasında daha çox kişilərin üstünlük təşkil etdiyi bir sahədir. Bu səbəbdən, qadınlar bu sahəyə daxil olduqda cinsi stereotiplərlə mübarizə etməlidirlər. Bəzi İT işləri üçün təcrübə və bacarıqların olması tələb olunur. Bu, yeni başlayan qadınların işə başlamaqda biraz çətinlik yaşamasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda, bir çox İT firmalarında və texnologiya mərkəzlərində hələ də cinsi bərabərliyə çox az diqqət yetirilir. Bu, qadınların iş mühitində özəl hiss etməsinə və dəstəklənməsinə mane olur.

Müsbət tərəflərinə gəldikdə, İT sahəsində əlavə tələbat var və bu da qadınlar üçün daha çox iş imkanları yaradır. Şirkətlər gender bərabərliyinə daha çox diqqət yetirir və bu, qadınların bu sahədə iş tapması üçün daha yaxşı bir mühit yaratır. Bir çox şirkətlər evdən işləmə imkanı təklif edir. Bu, qadınların iş və həyat balansı arasında daha yaxşı bir koordinasiya qurmasına kömək edir. Hal hazırda Sayt.az şirkəti də evdən işləmək şansı verən şirkətlərdəndir.

Səidə Çinani bildirib ki, İT sahəsində işə başlamaq istəyən qadınlarla bağlı bir neçə potensial maneələr vardır:

"İT sahəsi gənclər arasında daha çox kişilərin seçimi olub, bu da cinsi stereotiplərin və diskriminasiyanın mövcud olduğu bir sahədir. Bu, qadınların İT sahəsinə daxil olarkən,bu stereotiplərlə qarşılaşması deməkdir. Bəzi şirkətlər və ya texnologiya mərkəzləri, işə qəbul prosesində qadınlara qarşı birtərəfli yanaşma mövcuddur. Bu, işə başlamaq istəyən qadınlar üçün müraciət prosesində əlavə bir maneə yarada bilər.

Eyni zamanda, bir çox İT firmalarında, texnologiya mərkəzlərində və ya universitetlərdə, qadınların sayı azdır. Bu, iş ortamında qadınların özəl hiss etməsinə və dəstəklənməsinə mane olaraq, qadınları bu sahəyə girərkən motivasiyadan məhrum edə bilər.

Bu maneələrə baxmayaraq, qadınların İT sahəsinə girərək uğur qazanmağa imkanları var. Məhz bu maneələrə qarşı mübarizə edərək və mümkün olan ən yüksək səviyyədə öz bacarıqlarını göstərərək, qadınlar bu sahədə mövcud olan fürsətlərdən istifadə edə bilərlər. Ayrıca, cəmiyyətdə gender bərabərliyinə dəstək olmaq üçün etibarlı resurslar və proqramlar mövcuddur".

Son olaraq şirkətin Layihə meneceri Rasim Abdurahman bildirib ki, Sayt.az şirkəti xanımların İT sahəsinə daxil olması və uğur qazanması üçün onları uyğun mühitlə təmin edir:

"Biz, onların öz potensiallarını maksimal səviyyədə istifadə etmələrinə imkan veririk və onların həyatlarında müsbət dəyişikliklərə səbəb oluruq. Həmçinin, Evdən işləmə imkanı, sayt.az şirkətinin işçilərinə rahatlıq təmin etmək üçün həyata keçirdiyi tədbirlərdən biridir. Bu, qadınların iş və həyat arasında daha yaxşı bir balans qurmağını və öz potensiallarını maksimal səviyyədə istifadə etmələrini təmin edir".

