Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin “Qarabağ” - “Bayer” matçının nəticəsi (2:2) qonşu ölkələr Türkiyə və Rusiyanın mediasında da işıqlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunun göstərdiyi oyun barədə həmkarlarımız müsbət fikirlər yazıblar.

Onlardan bəzilərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.