Avropalılar Qurbanova mədhiyyələr yazdı: "Qarabağ"ın Ferqyusonu... - FOTO

"Qarabağ"ın Avropa Liqasında inamlı çıxışı kluba olan diqqəti birə-beş artırıb.

Portuqaliya "Braqa"sını sıradan çıxarmasından sonra, 34 oyundur məğlubiyyət üzü görməyən "Bayer"i ilk hissədə 2:0 hesabı ilə məğlub etməsi, Almaniya təmsilçisinin yenilgidən son anda qurtulması Qurban Qurbanovun komandasını bir daha ön plana çıxarıb.

Bu mənada bır sıra nəşrlər "Qarabağ"ın möcüzəvi çıxışına yer ayırıb, o cümlədən ölkə xaricindən Ağdam klubu ilə bağlı sosial şəbəkələrdə kifayət qədər paylaşımlar edilib.Bu paylaşımlarda Qurban Qurbanovun əməyi də yüksək qiymətləndirilib. Sosial şəbəkələrin Türkiyə seqmentində Qurbanovun İstanbul nəhənglərini çalışdırmaq potensialına sahib olduğu da vurğulanıb. Azarkeşlər təcrübəli mütəxəssisi "Qalatasaray", "Fənərbağça"ya istəyiblər.

Bundan başqa, son çempionun hücumçusu Juninyo da diqqətdənkənar qalmayıb. Onun tezliklə yaxşı qiymətə transfer ediləcəyi ehtimal edilib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən "Qarabağ"la bu məqamda o paylaşımlardan bəzilərini təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.