Xəzər televiziyasında yayımlanan "İncə səhər" proqramında müğənni Rüfət Axundov jesti ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, verilişin qonağı olan Rüfət Axundov 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə həmkarı Xatirə İslama və aparıcı Vüsalə Əlizadəyə qızıl üzük hədiyyə edib. Onlar üzüyü efirdə nümayiş etdiriblər.

