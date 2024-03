Ələsgər Məmmədlinin saxlanılma səbəbi məlum oldu

Ələsgər Məmmədlinin nədə ittiham olunduğu məlum olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onun vəkili Aqil Layıc bildirib ki, Ələsgər Məmmədlinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 (qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

Xatırladaq ki, "Toplum TV"nin həmtəsisçisi Akif Qurbanov və əməkdaşları Ramil Babayev, İlkin Əmrahov, Müşfiq Cabarov və Əli Zeynalov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Fərid İsmayılov və Elmir Abbasov isə ev dustaqlığına buraxılıb.

